Wanda Nara | divorzio da Mauro Icardi? L’audio spiazza

(Di giovedì 4 agosto 2022) Si ritorna a parlare del possibiletra. Questa volta, un audio farebbe capire che le cose stanno andando in quella direzione. Le parole dell’argentinano.tornano al centro del gossip. Qualche mese fa, i due sono stati al centro di un caso molto spinoso. Una vicenda che ha portato laad abbandonare la loro abitazione. Dopo la lettera del bomber argentino, però, sembrava esser tutto rientrano. Ma un audio proveniente dall’Argentina svela che le cose non stanno affatto così. Ansa FotoIn Argentina, il caso tratiene ancora ...

MustaphaMtaha : Wanda Nara ha rovinato la carriera a Icardi e adesso vuole divorziare!!!! - poicipensa44 : RT @Matador1337: Se veramente #Icardi si separa da Wanda Nara ci sono due possibili output: 1 - ha un moto d'orgoglio, sì risveglia, ricomi… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Icardi e Wanda divorziano. Lei rivela: «Sto organizzando tutto, non ne posso più» - smartbue : Wanda Nara e Icardi divorziano. Lei rivela: «Non ne posso più» @corriere - smartbue : Wanda Nara e Icardi divorziano, lei lo svela in un audio diffuso da una tv argentina @corriere -

e Mauro Icardi stanno divorziando Il matrimonio trae Mauro Icardi sembra giunto al capolinea. Da giorni in Argentina si parla di una profonda crisi matrimoniale tra il ...Il peggio sembrava alle spalle e invece trae Mauro Icardi la crisi è sempre più profonda. La coppia che lo scorso autunno ha vissuto la triste pagina del presunto tradimento, animando il Gossip di tutto il mondo, adesso è a un passo ...Icardi e Wanda Nara si separano, la notizia come un fulmine a ciel sereno rende note anche le cifre di un divorzio milionario: tutti i beni ...Dall'Argentina sarebbe esploso di nuovo il caso Wanda Nara e Icardi. Questa volta, un audio non lascerebbe alcun dubbio. Ecco perché.