Vendere Ita Airways: è una soluzione o un errore? (Di giovedì 4 agosto 2022) Il governo Draghi come è stato dalle indicazioni giunte dal Colle è in carica per il disbrigo degli affari urgenti, come per fronteggiare le emergenze delle varie crisi che ci attanagliano. E sul tavolo stando ai rumors che si rincorrono tornerebbe come ciclicamente accade da tempo immemore in odore di Legge di Bilancio il dossier Alitalia, oggi Ita Airways. Le ultime indiscrezioni riportano dell'intenzione del premier di portare avanti entro la fine della Legislatura – orizzonte della campagna elettorale e qualche scampolo di autunno – la trattativa per la vendita in esclusiva. Alcune fonti vicine al ministero dell'Economia, avrebbero riferito che lo strumento scelto sarebbe la firma di un memorandum. Il partner a cui andrebbe la compagnia di bandiera italiana è la cordata Msc-Lufthansa, ad oggi data in pole position per l'acquisizione della compagnia.

