Ultime Notizie – Angelini ComScore | “Con pandemia sempre più italiani si informano online”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Glisidi più su salute e prevenzione e, spinti dal Covid, lo fanno attraverso Internet. “La categoria Health nel nostro Paese ha registrato una fortissima crescita di utenti unici legata all’emergenza pandemica: se nel 2019 la media mensile di utenti unici sui siti di salute era di 25 milioni, nel corso degli ultimi 2 anni ha toccato dei picchi di quasi 35 milioni e negli ultimi mesi oscilla tra i 31 e i 32 milioni. Ciò dimostra come laabbia aumentato la consapevolezza degliriguardo la gestione del proprio benessere: gli utenti sonopiù attivi nella ricerca di informazioni legate alla salute e per farlo usano tutti i canali a loro disposizione”. Così Fabrizio, Ceo di...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - sole24ore : ?? #Covid, ultime notizie. #Cartabellotta (Gimbe): 1.165 morti in 7 giorni, effetto #Omicron 5… - Carlo_Asterix : RT @sole24ore: Covid, ultime notizie. Cartabellotta (Gimbe): 1.165 morti in 7 giorni, effetto Omicron 5 - 013Marino : @ValeriaParrell2 ultime notizie fresche fresche?? -

Il Sole 24 ORE

Prezzi in calo nellesettimane. Nello stesso mese il prezzo del gasolio è stato in media pari a 1,967 /litro, superiore di 46 cents rispetto a luglio 2021, incremento dovuto alla eccezionale ...Alla base della decisione ci sono le "condizioni particolarmente delicate di questesettimane dovute ad un importante rialzo termico" 4 agosto 2022 Ucraina ultime notizie. Bombe alla fermata bus in Donetsk, 8 morti e bimbi feriti (Teleborsa) - Nei primi cinque mesi del 2022 le lavorazioni delle raffinerie (di greggio, semilavorati esteri e additivi) sono state pari a 27,5 milioni/tonnellate, con un incremeneto del ...Con una nota ufficiale il Lecce ha reso noto "di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lameck Banda dal Maccabi Petah Tikva.