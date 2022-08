(Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Sky eannunciano oggi di aver firmato unche prevede l’arrivo dell’app disu Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commercialeper vedere sul decoder Sky il canale Zona, con le 7 partite per turno diA e una selezione di eventi. Con questo, gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti, potranno accedere all’offerta direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando.offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a Sky, la ...

Corriere : Tim-Dazn, accordo senza obbligo di esclusiva: ora tutta la serie A potrà andare anche su Sky - fanpage : Adesso è ufficiale: tutte le partite della Serie A 2022-2023 si potranno vedere su un unico decoder satellitare. Qu… - TuttoMercatoWeb : Sky-DAZN, c'è l'accordo! L'app del servizio streaming entra nell'offerta di Sky Q - telodogratis : Serie A, Dazn su Sky: accordo, come funziona - ledicoladelsud : Serie A, Dazn su Sky: accordo, come funziona -

Accordo trovato trae Sky . Tutte le partite dellaA verranno trasmesse anche su Sky. Per vederle sul canale dedicato o su Sky Q , però, servirà abbonarsi a entrambe le piattaforme, per un costo minimo di ...Tutta laA TIM è solo sucon 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("...Novità per i fruitori del calcio in tv, in particolare per gli abbonati Dazn e Sky. Firmato l'accordo per l'approdo dell’app di DAZN su Sky Q a partire dall'8 ...Milano, 04 agosto 2022 – Sky e DAZN annunciano oggi di aver firmato un accordo che prevede l’arrivo dell’app di DAZN su Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per ...