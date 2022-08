Roma, arrestato due volte in 24 ore: prima l’aggressione in autobus, poi la rapina in appartamento (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma. Le storie che hanno a che fare con la giustizia italiana sono sempre ricche di inventiva e variabili che stupirebbero i migliori Romanzieri moderni e andati. arrestato e liberato due volte in poco più di 24 ore: succede a Roma dove un 26 enne finlandese, senza fissa dimora, è stato arrestato e rimesso in libertà dal giudice dopo un processo per tentata rapina. Non contento, dopo poche ore il ragazzo è stato nuovamente arrestato per tentato furto in abitazione. arrestato due volte in 24 ore: il primo reato Il primo reato era stato commesso nella giornata di martedì scorso, 2 agosto, intorno alle 12.00, durante la traversata di un autobus. Una volta sul veicolo, l’uomo aveva iniziato a colpire il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022). Le storie che hanno a che fare con la giustizia italiana sono sempre ricche di inventiva e variabili che stupirebbero i migliorinzieri moderni e andati.e liberato duein poco più di 24 ore: succede adove un 26 enne finlandese, senza fissa dimora, è statoe rimesso in libertà dal giudice dopo un processo per tentata. Non contento, dopo poche ore il ragazzo è stato nuovamenteper tentato furto in abitazione.duein 24 ore: il primo reato Il primo reato era stato commesso nella giornata di martedì scorso, 2 agosto, intorno alle 12.00, durante la traversata di un. Una volta sul veicolo, l’uomo aveva iniziato a colpire il ...

