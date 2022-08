Omicidio di Alice Scagni, dossier della famiglia alla Procura: “Escluse a priori responsabilità della polizia, pregiudizio nelle indagini” (Di giovedì 4 agosto 2022) Lo psichiatra ingaggiato dai familiari in una nota: “L'esperto del pm mi ha già confidato che a suo parere hanno fatto tutti il proprio dovere. C'è un clima ostile che nuoce alla completezza degli accertamenti”. Il documento consegnato al Procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati dai legali della madre della vittima, che prima del massacro aveva più volte lanciato l'allarme sulla pericolosità del killer Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 4 agosto 2022) Lo psichiatra ingaggiato dai familiari in una nota: “L'esperto del pm mi ha già confidato che a suo parere hanno fatto tutti il proprio dovere. C'è un clima ostile che nuocecompletezza degli accertamenti”. Il documento consegnato altore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati dai legalimadrevittima, che prima del massacro aveva più volte lanciato l'rme sulla pericolosità del killer

