Nasce ufficialmente il Plis “dei castelli del Monte Tomenone”: tutela un’area di 173 ettari (Di giovedì 4 agosto 2022) La Provincia di Bergamo ha riconosciuto la costituzione di un nuovo Parco Locale di Interesse Sovracomunale sul suo territorio, con il Decreto del Presidente n. 199 del 1° agosto 2022 è nato ufficialmente il Plis “dei castelli del Monte Tomenone”: un’area di circa 173 ettari ripartita sui Comuni di Costa di Mezzate, Bagnatica, Montello e Albano Sant’Alessandro. L’area costituisce un terrazzo naturale sull’alta pianura bergamasca e un’importante cerniera fra gli ambiti naturali della pianura e il sistema montano rappresentato principalmente dal Monte Misma, oltre a rientrare nel corridoio ecologico che connette il Plis “delle Valli d’Argon” e il Plis “del Monte Bastia e Roccolo”. Il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 agosto 2022) La Provincia di Bergamo ha riconosciuto la costituzione di un nuovo Parco Locale di Interesse Sovracomunale sul suo territorio, con il Decreto del Presidente n. 199 del 1° agosto 2022 è natoil“deidel”:di circa 173ripartita sui Comuni di Costa di Mezzate, Bagnatica,llo e Albano Sant’Alessandro. L’area costituisce un terrazzo naturale sull’alta pianura bergamasca e un’importante cerniera fra gli ambiti naturali della pianura e il sistema montano rappresentato principalmente dalMisma, oltre a rientrare nel corridoio ecologico che connette il“delle Valli d’Argon” e il“delBastia e Roccolo”. Il ...

