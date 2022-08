Meret va in prestito allo Spezia dopo il rinnovo con il Napoli (Di giovedì 4 agosto 2022) Il giornalista di Sky Luca Marchetti afferma che Alex Meret potrebbe andare in prestito allo Spezia dopo il rinnovo con il Napoli. Il portiere del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 agosto 2022) Il giornalista di Sky Luca Marchetti afferma che Alexpotrebbe andare inilcon il. Il portiere del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Meret verso il prestito allo @acspezia dal @sscnapoli (bravo @vale_dellacasa per la soffiata) #Calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acspezia, accordo con il @sscnapoli per il prestito di #Meret - TuttoMercatoWeb : TMW - Sorpresa Spezia. A un passo l'intesa per il prestito di Meret dal Napoli - ilnapolionline : Si accellera per Raspadori e Kepa, Meret in prestito a breve! - - sportli26181512 : Spezia, in arrivo #Meret in prestito: accordo con il #Napoli: Il portiere friulano si trasferisce a titolo temporan… -