"L'uomo venuto dall'impossibile", una bella idea di partenza sviluppata con suspense e ironia (Di giovedì 4 agosto 2022) L'uomo venuto dall'impossibile Rai 4, ore 23.10. Con Malcom Mc Dowell, Mary Steenburgen e David Warner. Regia di Nicholas Meyer. Produzione USA 1979. Durata: 1 ora e 52 minuti LA TRAMA Fanta horror costruito su una divertente ipotesi. Che lo scrittore H.G. Wells alla fine del'800 non solo abbia raccontato in un suo famoso libro la macchina del tempo, ma ne abbia costruita una tenendola nel garage di casa. Si parte con una cena tra amici in casa Wells. Wells ignora che uno dei suoi abituali commensali sia nientemeno che il terribile Jack lo squartatore. Lo sa quando irrompe la polizia per arrestare Jack. Ma Jack la elude salendo sulla macchina del tempo e involandosi un secolo dopo. Wells però che è un moralista vittoriano non può sopportare che un assassino si serva della sua invenzione e con un altro veicolo lo ...

