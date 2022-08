La Bank of England alza i tassi e vede una lunga recessione (Di giovedì 4 agosto 2022) La Bank of England decide il sesto rialzo dei tassi d'interesse consecutivo, con una stretta da mezzo punto (record da 27 anni) di fronte a un'inflazione stimata per fine 2022 al 13%. Pur promettendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Laofdecide il sesto rialzo deid'interesse consecutivo, con una stretta da mezzo punto (record da 27 anni) di fronte a un'inflazione stimata per fine 2022 al 13%. Pur promettendo ...

crispaltri : RT @HSkelsen: Bank of England più grande aumento tassi dal 1995, dallo 0,5% al 1,75%. Prevista un'inflazione al 13% e una recessione che du… - fisco24_info : La Bank of England alza i tassi e vede una lunga recessione: Inflazione a 13% a fine anno, in arrivo caduta del Pil… - SocciClaudio : Le Borse di oggi 4 agosto. Listini Ue in rialzo, la Bank of England alza ancora i tassi - ascochita : RT @HSkelsen: Bank of England più grande aumento tassi dal 1995, dallo 0,5% al 1,75%. Prevista un'inflazione al 13% e una recessione che du… - gaesab1974 : RT @HSkelsen: Bank of England più grande aumento tassi dal 1995, dallo 0,5% al 1,75%. Prevista un'inflazione al 13% e una recessione che du… -