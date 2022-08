Ita, Lufthansa scrive a Draghi: “Fate presto”. Rampelli: “Basta ricatti, siamo una nazione sovrana” (Di giovedì 4 agosto 2022) Lufthansa torna ruggire sul destino di Ita. Il Ceo della compagnia tedesca annuncia di aver scritto una lettera a Draghi per un chiarimento sulla trattativa in corso. “Bisogna essere veloci. La nostra pazienza non è infinita“. Ita, Lufthansa scrive a Draghi: Fate presto A riaccendere la miccia le parole di Giorgia Meloni che aveva chiesto al governo di bloccare l’operazione di privatizzazione, che ha il sapore della svendita. “Dal 25 settembre in poi tutto potrà cambiare. E al rilancio della nostra compagnia aerea di bandiera penserà chi governerà. Occorre valutare con attenzione la presenza dello Stato nella compagnia e la partecipazione azionaria di altri partner”. LEGGI ANCHE Rampelli: «L'Italia è un business nazionale, ma c'è chi vuole ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022)torna ruggire sul destino di Ita. Il Ceo della compagnia tedesca annuncia di aver scritto una lettera aper un chiarimento sulla trattativa in corso. “Bisogna essere veloci. La nostra pazienza non è infinita“. Ita,A riaccendere la miccia le parole di Giorgia Meloni che aveva chiesto al governo di bloccare l’operazione di privatizzazione, che ha il sapore della svendita. “Dal 25 settembre in poi tutto potrà cambiare. E al rilancio della nostra compagnia aerea di bandiera penserà chi governerà. Occorre valutare con attenzione la presenza dello Stato nella compagnia e la partecipazione azionaria di altri partner”. LEGGI ANCHE: «L'Italia è un business nazionale, ma c'è chi vuole ...

