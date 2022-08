Il video di Totti a Sabaudia con Isabel: è la prima volta senza Ilary (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ davvero triste vedere le immagini di Totti a Sabaudia senza Ilary Blasi, dopo 20 anni è la prima volta che vivono le vacanze sulla spiaggia di sempre da separati. Al tempo stesso è così tenero il video di Francesco Totti mentre coccola la sua piccola Isabel sul materassino preoccupandosi di pulirlo bene dalla sabbia prima di aiutare la figlia a distendersi. E’ la prima estate di Ilary Blasi e Francesco Totti a Sabaudia da separati. Nonostante i rancori che sembrano evidenti la coppia ha trovato il modo di dividersi le due ville, quella all’Eur e a Sabaudia, facendo pesare il meno possibile ai figli le loro scelte. Chanel e Cristian ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ davvero triste vedere le immagini diBlasi, dopo 20 anni è lache vivono le vacanze sulla spiaggia di sempre da separati. Al tempo stesso è così tenero ildi Francescomentre coccola la sua piccolasul materassino preoccupandosi di pulirlo bene dalla sabbiadi aiutare la figlia a distendersi. E’ laestate diBlasi e Francescoda separati. Nonostante i rancori che sembrano evidenti la coppia ha trovato il modo di dividersi le due ville, quella all’Eur e a, facendo pesare il meno possibile ai figli le loro scelte. Chanel e Cristian ...

