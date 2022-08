Goletta Verde, in Abruzzo mare 'inquinato' per il 50% dei punti campionati (Di giovedì 4 agosto 2022) Pescara - Legambiente presenta i risultati delle analisi microbiologiche dei campioni d'acqua prelevati il 18 luglio dai volontari di Goletta Verde sulle coste abruzzesi, 4 punti su 8 sono oltre i limiti di legge per valori di Enterococchi intestinali e/o Escherichia coli. E' il dato emerso dalla conferenza stampa tenuta al porto turistico di Pescara. Tre prelievi sono stati eseguiti alle foci di fiumi e 5 a mare: inquinati la foce del Vibrata, tra Martinsicuro e Alba Adriatica (Teramo), la foce del Saline tra Montesilvano e Città Sant'Angelo (Pescara) e il punto a mare di fronte alla foce del Feltrino a S.Vito Chietino (Chieti). Fortemente inquinato il punto alla foce del fiume Alento a Francavilla al mare (Chieti). "Se i dati di Arpa sono gli unici che determinano la ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 4 agosto 2022) Pescara - Legambiente presenta i risultati delle analisi microbiologiche dei campioni d'acqua prelevati il 18 luglio dai volontari disulle coste abruzzesi, 4su 8 sono oltre i limiti di legge per valori di Enterococchi intestinali e/o Escherichia coli. E' il dato emerso dalla conferenza stampa tenuta al porto turistico di Pescara. Tre prelievi sono stati eseguiti alle foci di fiumi e 5 a: inquinati la foce del Vibrata, tra Martinsicuro e Alba Adriatica (Teramo), la foce del Saline tra Montesilvano e Città Sant'Angelo (Pescara) e il punto adi fronte alla foce del Feltrino a S.Vito Chietino (Chieti). Fortementeil punto alla foce del fiume Alento a Francavilla al(Chieti). "Se i dati di Arpa sono gli unici che determinano la ...

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Goletta Verde nelle Marche, le tappe dell’imbarcazione di Legambiente - montesantosas : CARIATI/ PERSONALE, CON OK BILANCIO AL VIA ASSUNZIONI. RIFIUTI, AFFIDAMENTO TEMPORANEO A NUOVA DITTA. MARE, PER GO… - estensecom : Arriva sabato 6 agosto a Porto Garibaldi la 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva di L… - Legambiente : RT @GolettaVerde: #noncifermeremomai ?? 4 punti su 8 campionati sono oltre i limiti di legge in Abruzzo ? presentazione dei risultati delle… - AnsaAbruzzo : Goletta Verde,in Abruzzo 'inquinato' il 50% dei punti campionati -