(Di giovedì 4 agosto 2022) In giugno glitedesche sono scesi dello 0,4%, rispetto a una stima media degli analisti di undello 0,8%. In maggio l'indice era in discesa dello 0,2%. . 4 agosto 2022

Continuano a scendere, anche se meno delle attese, gli ordinativi all'industria innel mese di giugno 2022 . Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un calo degli ordinativi dello 0,4% su base mensile , mentre il consensus era per una discesa ...Giovedì 04/08/2022 08:00industria, mensile (atteso - 0,8%; preced. - 0,2%) 13:30 USA : Challenger licenziamenti (preced. 32,52K unità) 14:30 USA : Bilancia commerciale (atteso - 80,1 Mld $; preced. - 85,5 ... Germania: ordini alle fabbriche in calo ma meglio di stime Continuano a scendere, anche se meno delle attese, gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di giugno 2022.In giugno gli ordini alle fabbriche tedesche sono scesi dello 0,4%, rispetto a una stima media degli analisti di un calo dello 0,8%. In maggio l'indice era in discesa dello 0,2%. (ANSA). (ANSA) ...