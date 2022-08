Esplosione al porto di Beirut | due anni dopo | nessun responsabile La tragedia specchio di un Paese in declino dominato dalla corruzione

(Di giovedì 4 agosto 2022) Alla fine, come in una inesorabile e malinconica metafora esistenziale, i silos di grano e mais che facevano capolino aldisono crollati, risvegliando particolati, gas tossici e un assaggio di quella densa e cupa polvere che ha avvolto la capitale del Libano alle 18.06 di duefa esatti, e che oggi spinge le autorità sanitarie a ribadire gli inviti a tenersi lontani dell’area, e ad indossare mascherine N95 nelle sue vicinanze. Un ruolo concreto e allo stesso tempo simbolico, quello dell’imponente struttura portuale di cemento, che ha sempre ospitato gran parte delle scorte di grano del. Concreto perché quel 4 agosto 2020 furono proprio i suoi 70 metri di larghezza a “schermare” i quartieri ovest didall’onda d’urto di una delle più potenti esplosioni non nucleari della ...

mannocchia : Sono passati due anni dall'esplosione al porto di Beirut: 215 vittime e 7000 feriti, interi quartieri danneggiati,… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda la catastrofe al porto di #Beirut, alla vigilia del secondo anniversario. Una preghiera per… - ilpost : A Beirut si discute di cosa fare dei resti dell’esplosione al porto - interrisnews : Due anni fa l'#esplosione al porto di #Beirut. I tweet di @Pontifex_it e @CharlesMichel - fattoquotidiano : Esplosione al porto di Beirut: due anni dopo, nessun responsabile. La tragedia specchio di un Paese in declino domi… -

In occasione del secondo anniversario della enormeche il 4 agosto di due anni fa ha devastato ile una grande parte di Beirut, decine di persone, tra cui membri delle famiglie delle vittime, si raduneranno nel pomeriggio di oggi ...Sono passati due anni dall'che ha spazzato via ile tre quartieri della capitale libanese. Gli effetti si vedono ancora oggi dal satellite, mentre delle indagini non c'è ...L'esplosione al porto della città libanese causò 214 vittime e circa 7.000 ferite. A causa della deflagrazione rimasero senza casa 300 mila persone ...Sono decine le persone che oggi si sono riversate per le strade della città per chiedere giustizia. Diversi, inoltre, i silos danneggiati con il ...