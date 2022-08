Eminem, con la sua Stan creò un neologismo (Di giovedì 4 agosto 2022) Eminem sta tornando prepotentemente di moda in questa torrida estate. Di recente, l’abbiamo ascoltato nella colonna sonora del film Elvis (Baz Luhrmann), con ??The King & I (feat. CeeLo Green) e proprio in questi giorni esce il suo secondo greatest hits. Curtain Call 2, così si chiama la raccolta che segue - 17 anni dopo - un primo capitolo piuttosto denso (Curtain Call, 2005), in cui erano contenuti alcuni dei suoi più grandi successi. In attesa di scoprire la nuova tracklist - per il momento top secret - riascoltiamo e ripercorriamo la storia di Stan, uno dei suoi pezzi più amati e anche più impegnati. Stan, la genesi Il ritornello di Stan è un campionamento di Thank You, il brano della cantautrice londinese Dido reso famosissimo dal film Sliding Doors (1998), con Gwyneth Paltrow. L’idea viene in mente al ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 agosto 2022)sta tornando prepotentemente di moda in questa torrida estate. Di recente, l’abbiamo ascoltato nella colonna sonora del film Elvis (Baz Luhrmann), con ??The King & I (feat. CeeLo Green) e proprio in questi giorni esce il suo secondo greatest hits. Curtain Call 2, così si chiama la raccolta che segue - 17 anni dopo - un primo capitolo piuttosto denso (Curtain Call, 2005), in cui erano contenuti alcuni dei suoi più grandi successi. In attesa di scoprire la nuova tracklist - per il momento top secret - riascoltiamo e ripercorriamo la storia di, uno dei suoi pezzi più amati e anche più impegnati., la genesi Il ritornello diè un campionamento di Thank You, il brano della cantautrice londinese Dido reso famosissimo dal film Sliding Doors (1998), con Gwyneth Paltrow. L’idea viene in mente al ...

