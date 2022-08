Elezioni 2022, Fratoianni: “Calenda sovradimensionato nell’espressione del suo ego” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Calenda mi sembra sovradimensionato nell’espressione del suo ego quotidiano. Lo ringrazio perché sta costruendo una gratuita campagna elettorale per noi”, in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. Lo dice ad Agorà Estate il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. “L’unica cosa che a noi è difficile imputare è la ricerca dei posti. Con il governo Draghi – aggiunge Fratoianni – avremmo avuto un’autostrada, di proposte di offerte ne abbiamo ricevute. Io credo che ai cittadini sia necessario dare qualche risposta. C’è un disagio nell’elettorato di centrosinistra, possono scrivere quello che vogliono tra loro, ma questo non impegna me. Io credo che l’elettorato di centrosinistra voglia sentirsi dire qualcosa di diverso: ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “mi sembradel suo ego quotidiano. Lo ringrazio perché sta costruendo una gratuita campagna elettorale per noi”, in vista dellepolitichein programma il 25 settembre. Lo dice ad Agorà Estate il leader di Sinistra italiana Nicola. “L’unica cosa che a noi è difficile imputare è la ricerca dei posti. Con il governo Draghi – aggiunge– avremmo avuto un’autostrada, di proposte di offerte ne abbiamo ricevute. Io credo che ai cittadini sia necessario dare qualche risposta. C’è un disagio nell’elettorato di centrosinistra, possono scrivere quello che vogliono tra loro, ma questo non impegna me. Io credo che l’elettorato di centrosinistra voglia sentirsi dire qualcosa di diverso: ...

