Economia, Draghi: Per il futuro ci sono nuvole all'orizzonte (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 04 agosto 2022 "Rispetto a un anno fa ci sono 400mila occupati in più, di cui la metà a tempo determinato. Dopo i successi, però, bisogna dire che ci sono delle nuvole all'orizzonte. Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 04 agosto 2022 "Rispetto a un anno fa ci400mila occupati in più, di cui la metà a tempo determinato. Dopo i successi, però, bisogna dire che cidelleall'. Le ...

Ettore_Rosato : L'economia tira oggi in Italia perché ci sono la credibilità e la capacità messe in campo da Mario #Draghi, quella… - ilfoglio_it : #Landini annunciava 700 mila disoccupati con lo sblocco dei licenziamenti, ma dopo un anno l'occupazione è a livell… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri dell’Economia e delle Finanze Franco e della T… - evarist05268091 : RT @AlbertoLela: - #Draghi: 'Non ricorriamo a nessuno scostamento di bilancio. E possiamo farlo perché l'andamento dell'economia è migliore… - repubblica : Decreto Aiuti bis, Draghi: 'Per famiglie e imprese 17 miliardi. Cresceremo piu' di Francia e Germania' -