Dopo le elezioni | terremoto in Rai | la più clamorosa rivincita per Francesco Giorgino

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il voto si avvicina. E con lui, anche la rivoluzione in Rai:ogni, direttori e vertici aziendali saltano come tappi. Insomma, si mischiano le carte. E già ci si chiede, per esempio, che fine farà l'ad, Carlo Fuortes, poiché il centrodestra a trazione FdI, in caso di vittoria, per certo vorrebbe sostituirlo. E a scrivere degli equilibri in Rai, sul Giornale d'Italia, ci pensa Marco Antonellis, che parlando di Fuortes spiega: "Al settimo piano sono convinti che avrà una chance di rimanere soltanto se scenderà a patti con il nuovo potere politico. Altrimenti per lui la porta sarà aperta, ma per uscire. Troppo pochi sono i legami con la classe politica che probabilmente uscirà vincente dalle prossimee troppi sono i cambiamenti che i "nuovi" vorranno apportare a viale Mazzini". Poi, riflettori puntati su uno ...