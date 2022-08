Canzoni d' autore ed elettronica | Iosonouncane in Fortezza - Cosa Fare - lanazione it

Anna_1897 : A proposito della mia sospensione, vi do un consiglio spassionato. Fate attenzione, non postate canzoni o foto senz… - CSingola : 'Mi venne da una frase di mia madre che mi disse che il silenzio racchiudeva talmente tante voci, canzoni e profumi… - effetronky : RT @schianoMor2: @effetronky @afspagnuolo @PrinceKastaDOr @CleliaMussari @giampiero661MJ @paoloigna1 @Violett11315738 @skoda_sergio @Federi… - schianoMor2 : @effetronky @afspagnuolo @PrinceKastaDOr @CleliaMussari @giampiero661MJ @paoloigna1 @Violett11315738 @skoda_sergio… - La7tv : ?? Vi siete mai chiesti quali canzoni ascoltano i volti di rete di #La7? Ecco le 10 canzoni scelte da Diego Bianchi… -

LA NAZIONE

...nel panorama musicale italiano con il suo mix inconfondibile tra elettronica e musica d', ... per espandere il suono della Mandria esplorando anche repertori ediverse. Tra visioni, musica ...italiane, country, jazz e anche arie d'opera in una serata che sorprenderà. Chiude il ... Limone Piemonte - Incontri con l'La biblioteca di Limone Piemonte, alle 17,30, ospita Sarah Cogni ... Canzoni d'autore ed elettronica, Iosonouncane in Fortezza Arezzo, 4 agosto 2022 - E' un cantautore unico nel panorama musicale italiano con il suo mix inconfondibile tra elettronica e musica d’autore, Jacopo Incanti, alias Iosonouncane, arriva in città. Cont ...La regina del pop, a cinque giorni dall'uscita del suo album, è stata costretta a tagliare la parola 'spaz' da un brano perché ...