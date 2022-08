Calciomercato – “Juve su Kostic. Le spine di Milan e Lazio” | VIDEO (Di giovedì 4 agosto 2022) La Juventus vuole prendere Filip Kostic in questo Calciomercato estivo. L'esterno serbo è richiesto da Massimiliano Allegri. Il Milan, sfumato Renato Sanches, deve andare su un altro centrocampista. La Lazio alle prese con il caso Luis Alberto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 agosto 2022) Lantus vuole prendere Filipin questoestivo. L'esterno serbo è richiesto da Massimiliano Allegri. Il, sfumato Renato Sanches, deve andare su un altro centrocampista. Laalle prese con il caso Luis Alberto

Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - forumJuventus : Ultime di #calciomercato by Di Marzio: ???? La Juve tenta l'affondo su Kostic, è lui la priorità ???? Accordo Juve-… - Gazzetta_it : #Juve, assalto a #Kostic 12 milioni più bonus per superare il #WestHam #calciomercato - SiamoPartenopei : Vocalelli: 'La Roma ha guadagnato terreno su Juve e Napoli in questo calciomercato' - junews24com : Arthur Valencia: telefonata di Gattuso. Cosa si son detti e novità sull'affare - -