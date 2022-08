Cacciari | “Letta obbligato all’intesa con Calenda | ma gli servono anche Renzi e Di Maio”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il filosofo: «L’accordo era scontato, ora bisogna dare un minimo di contenuto. La strategia per battere la destra? Presentarsi come i fedelissimi di Draghi»

Troppi rospi da ingoiare per battere la destra -: "obbligato all'intesa con Calenda, ma gli servono anche Renzi e Di Maio" - M5S: il caos delle regole - Coalizione in bilico, il patto ...Professor, che effetto le fa la Santa Alleanza Bé, mi pare fosse inevitabile. O si decideva per il ... ha vintoo Calenda Entrambi. Ma anon basta Calenda. Deve sistemare anche Di ...“La destra di Giorgia Meloni pericolosa Macché. Il partito di Santoro Velleitario. Esiste una sola agenda, quella imposta ...Il filosofo Massimo Cacciari ai microfoni di Repubblica: "Non è detto che Meloni sarà la candidata premier del centrodestra".