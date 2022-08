Voci dell’ACI per Bergamo e Brescia 2023

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Come capitalizzare al meglio un evento nazionale con potenzialità di risonanza e richiamo internazionale quale sarà ilper, che saranno in tandem la capitale italiana della Cultura? Su questo interrogativo di primaria importanza per un’industria come il turismo, l’ACI diha costituito una Commissione, presieduta da Roberto Forcella, che da mesi sta lavorando per discutere, mettere a fuoco e formulare ipotesi e proposte che via via emergono. E come prima interlocutrice è naturalmente la Provincia. L’obiettivo è quello che tutto il territorio bergamasco possa beneficiare delle ricadute positive – in primis nell’afflusso di visitatori dall’Italia e dall’estero – di un anno speciale. Il turismo ai tempi dei social ha cambiato e cambia in continuazione e con rapidità le sue modalità e ...