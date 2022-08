Ucraina: Il primo carico di grano è arrivato in Turchia (Di mercoledì 3 agosto 2022) È ancorata all'ingresso del Bosforo, sul Nero, in Turchia, la nave carica di cereali ucraini che ieri ha lasciato il porto di Odessa Si tratta della prima imbarcazione che esporta grano ucraino dall'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 agosto 2022) È ancorata all'ingresso del Bosforo, sul Nero, in, la nave carica di cereali ucraini che ieri ha lasciato il porto di Odessa Si tratta della prima imbarcazione che esportaucraino dall'...

ilfoglio_it : 'L'obiettivo della Russia è l’annientamento del popolo ucraino. Dal primo giorno dell’invasione russa in Ucraina ve… - DorellaCianci : RT @ggramaglia: Ucraina: iniziata evacuazione Donbass, da Usa altri aiutiÈ iniziata ieri l'evacuazione obbligatoria dei civili ucraini dall… - Simona77069834 : RT @busettodavide: In questo momento i maggiori rischi per un conflitto diffuso sono i teatri di: #Ucraina, Kosovo e Taiwan. Nel primo la t… - AntonioBonaser2 : RT @andreacantelmo8: Oltre dieci milioni di ucraini hanno attraversato i valichi di frontiera dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbr… - uaworldit : Taiwan ammette che la guerra in Ucraina abbia probabilmente rallentato una guerra contro Taiwan. Comunque, i taiwan… -