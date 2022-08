Truffa e falso, ‘beccato’ in hotel 48enne peruviano: era in attesa di estradizione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Era destinatario di un mandato di arresto internazionale un uomo di 48 anni originario del Perù poi arrestato dagli agenti del commissariato Appio. Sull’uomo pendeva una richiesta di estradizione in quanto gravemente indiziato del reato di Truffa e falso. Leggi anche: Ricercata internazionale si nascondeva in un albergo di Roma: ‘incastrata’ dai tatuaggi 48enne peruviano ‘beccato’ in hotel: su di lui un mandato di arresto internazionale I fatti sono avvenuti lo scorso lunedì intorno alle 14.30. Grazie alla segnalazione del portale alloggiati della sala operativa della questura, il 48enne è stato rintracciato in un albergo della Capitale e qui arrestato dagli agenti del commissariato Appio. Come anticipato, l’uomo era destinatario di mandato di arresto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Era destinatario di un mandato di arresto internazionale un uomo di 48 anni originario del Perù poi arrestato dagli agenti del commissariato Appio. Sull’uomo pendeva una richiesta diin quanto gravemente indiziato del reato di. Leggi anche: Ricercata internazionale si nascondeva in un albergo di Roma: ‘incastrata’ dai tatuaggiin: su di lui un mandato di arresto internazionale I fatti sono avvenuti lo scorso lunedì intorno alle 14.30. Grazie alla segnalazione del portale alloggiati della sala operativa della questura, ilè stato rintracciato in un albergo della Capitale e qui arrestato dagli agenti del commissariato Appio. Come anticipato, l’uomo era destinatario di mandato di arresto ...

