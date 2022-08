Questi carri armati in Cina non stanno proteggendo delle banche (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 21 luglio 2022 è stato pubblicato su Twitter un video di 18 secondi in cui si vede una fila di carri armati avanzare in una strada di città, mentre alcune persone al lato della via li osservano passare. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il tweet che recita: «carri armati vengono messi nelle strade in Cina per proteggere le banche. Questo perché la filiale dell’Henan della Bank of China dichiara che i risparmi delle persone nella loro filiale sono ora “prodotti di investimento” e non possono essere ritirati». Il riferimento è alle proteste che hanno avuto luogo all’inizio del mese di luglio 2022 nella provincia cinese di Henan, in seguito al congelamento di milioni di dollari di depositi da parte di quattro grandi ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 21 luglio 2022 è stato pubblicato su Twitter un video di 18 secondi in cui si vede una fila diavanzare in una strada di città, mentre alcune persone al lato della via li osservano passare. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il tweet che recita: «vengono messi nelle strade inper proteggere le. Questo perché la filiale dell’Henan della Bank of China dichiara che i risparmipersone nella loro filiale sono ora “prodotti di investimento” e non possono essere ritirati». Il riferimento è alle proteste che hanno avuto luogo all’inizio del mese di luglio 2022 nella provincia cinese di Henan, in seguito al congelamento di milioni di dollari di depositi da parte di quattro grandi ...

