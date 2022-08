Perché il 25 settembre Mattarella può risuscitare Draghi | il piano del Colle

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Cosa succede se l'esito delle elezioni del 25è incerto? Una delle ipotesi sul tavolo è che alla fine a decidere sia il presidente della Repubblica. Stando a quanto riporta Italia Oggi, Sergiopotrebbe "resuscitare" Mario, che del resto è ancora in carica, per riproporlo come tecnico indispensabile per la formazione di un governo. "In passato non sono mancati esempi di gabinetti che hanno trovato vasti sostegni nel centro-destra e nel centro-sinistra insieme", scrive il quotidiano. Italia Oggi, infatti, si riferisce al capo dello Stato dicendo che "non mancano sintomatici esempi di suoi interventi francamente poco propensi a destra, come la fulminea designazione di Carlo Cottarelli e la ripulsa d'indicare il centro-destra come edificatore (scarsamente possibile, in verità) dell'esecutivo". Il ...