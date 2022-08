MotoGP, Enea Bastianini torna in azione a Silverstone, per presente e soprattutto futuro… (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si vede ormai all’orizzonte il tracciato di Silverstone. Le lunghissime vacanze estive della MotoGP stanno ufficialmente per far calare la serranda sopra di loro, dato che tutto è pronto per il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della stagione. Il modo giusto per tornare in sella alle rispettive moto e, di conseguenza, togliersi la ruggine accumulata in oltre un mese di sosta. I piloti della classe regina, chi più chi meno, hanno vissuto all’insegna del relax queste settimane di break. Chi si è dato agli hobbies che, durante il campionato, è impossibile seguire, chi si è gettato nelle spiagge di mezzo mondo e chi, invece, ha avuto parecchi pensieri. Su tutti, in questa categoria così particolare, troviamo Enea Bastianini. Il portacolori del team Ducati Gresini, infatti, ha vissuto, e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si vede ormai all’orizzonte il tracciato di. Le lunghissime vacanze estive dellastanno ufficialmente per far calare la serranda sopra di loro, dato che tutto è pronto per il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della stagione. Il modo giusto perre in sella alle rispettive moto e, di conseguenza, togliersi la ruggine accumulata in oltre un mese di sosta. I piloti della classe regina, chi più chi meno, hanno vissuto all’insegna del relax queste settimane di break. Chi si è dato agli hobbies che, durante il campionato, è impossibile seguire, chi si è gettato nelle spiagge di mezzo mondo e chi, invece, ha avuto parecchi pensieri. Su tutti, in questa categoria così particolare, troviamo. Il portacolori del team Ducati Gresini, infatti, ha vissuto, e ...

