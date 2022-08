Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ambientato nella durezza aspra delle montagne della Carnia degli anni Trenta, di Paola Drigo è un romanzo preceduto da un’eco potentissima: per come ha saputo affrontare tematiche di genere e allo stesso tempo lo straziante dramma della povertà che caratterizzava le zone alpine all’inizio del secolo scorso. Ha fatto benissimo Minimum Fax a riportare nelle librerie quella che è una pietra miliare della letteratura italiana troppo a lungo assente dagli scaffali e che vive ancora oggi di una lingua dalla straordinaria freschezza e attualità. Paola Drigo nata alla fine dell’Ottocento è la prima grande scrittrice e giornalista italiana ad ottenere spazio (collaborava già per il Corriere della Sera) e un vero e proprio successo letterario. Scrittrice di racconti e romanzi, con Paola Drigo scandalizza la società italiana dell’epoca, dando una svolta alla sua letteratura parlando di ...