Letta “A destra pensavano di avere già vinto ma la partita è aperta”

demagistris : Letta,Calenda,Di Maio,Mastella,Brunetta,Gelmini,Carfagna,Bonelli,Fratoianni,Renzi,Draghi,invio armi,inceneritori,nu… - matteorenzi : Se dici di voler combattere la destra e proponi di aumentare le tasse, non combatti la destra, ma le regali voti. F… - LiciaRonzulli : Complimenti per la coerenza a chi, come Gelmini e Carfagna, ha barattato i valori del Centro Destra e gli interessi… - LuigiDeTroia : RT @ciafella: Letta sarà il maggiore responsabile della vittoria della destra. Poteva costruire un’alleanza seria e competitiva su temi di… - BruscaNino : RT @ciafella: Letta sarà il maggiore responsabile della vittoria della destra. Poteva costruire un’alleanza seria e competitiva su temi di… -

Benedetto non digerisce l'accordo tra Calenda ee, in una lettera aperta, pubblicata su ... E non regalo 40 collegi allaputinista per la purezza ideologica". Un abbandono di peso (ma non ...L'obiettivo è dare all'Italia un'alternativa rispetto alla vittoria dellache veniva considerata ineluttabile'. Così il segretario del Pd, Enrico, in un'intervista al 'Corriere della Sera', parla dell'intesa siglata ieri: 'Calenda saprà fare da magnete per i ...Il segretario del Pd festeggia per l'ammucchiata: "Avremo un grande successo". Ma Fratoianni e Bonelli frenano: "Così non ci stiamo. L'accordo con Calenda va rinegoziato" ...Il sindaco di Bergamo tra i sostenitori dell'alleanza con Azione nella Capitale ha incontrato il segretario Letta. « È la strada giustaper una forte proposta riformista» ma sui social i militanti non ...