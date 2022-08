Lazio, si decide il futuro di Milinkovic-Savic: la richiesta dei biancocelesti e le squadre in corsa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Milinkovic Savic è uno dei gioielli di questo calciomercato, il serbo è infatti nel mirino di molti top club, sia in Italia che all’estero, ma l’ostacolo più grande restano i 60 milioni che chiede Claudio Lotito per farlo partire. Il centrocampista della Lazio non si muove a meno di offerte clamorose. Per gli esperti di Sisal, ci sono ancora buone possibilità che Milinkovic Savic resti alla Lazio anche nella prossima stagione, l’opzione infatti è a 1,20. Il calciomercato però è ancora lungo e le alternative non mancano: la prima è il Manchester United, la possibilità di vedere il serbo in Premier con la maglia dei Red Devils è a 4,50. In Italia invece, il Sergente è corteggiato soprattutto dalla Juventus che, dopo gli infortuni pesantissimi di Pogba e McKennie, cerca nuove opzioni per ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022)è uno dei gioielli di questo calciomercato, il serbo è infatti nel mirino di molti top club, sia in Italia che all’estero, ma l’ostacolo più grande restano i 60 milioni che chiede Claudio Lotito per farlo partire. Il centrocampista dellanon si muove a meno di offerte clamorose. Per gli esperti di Sisal, ci sono ancora buone possibilità cheresti allaanche nella prossima stagione, l’opzione infatti è a 1,20. Il calciomercato però è ancora lungo e le alternative non mancano: la prima è il Manchester United, la possibilità di vedere il serbo in Premier con la maglia dei Red Devils è a 4,50. In Italia invece, il Sergente è corteggiato soprattutto dalla Juventus che, dopo gli infortuni pesantissimi di Pogba e McKennie, cerca nuove opzioni per ...

FabioTripodi78 : @iuiu87 Su questo sono assolutamente d'accordo con te. Decide sarri: lui è l'allenatore della lazio, non io (fortunatamente per la lazio) - jackcalvarosie : @agasi_gerardo Certo. Ve l’ho raccontato. Tra SMS e Juve c’è già accordo, ma se la Juve non decide di andare a fare… - andreamusso97 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Conferme sul #Galatasaray. Il club turco si inserisce per Daniele #Rugani a titolo definitivo. #Empoli e #Verona val… - jackcalvarosie : @Michael30059369 Ovvio. Oggi si decide se e come partire con l’offensiva. Se chiedi a Juve e Lazio se c’è una trat… - FrancescoCabri4 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Conferme sul #Galatasaray. Il club turco si inserisce per Daniele #Rugani a titolo definitivo. #Empoli e #Verona val… -