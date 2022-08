L'assist del Barcellona per Depay: si può liberare a zero, la Juve ci pensa (Di mercoledì 3 agosto 2022) A metà strada tra centrocampo e attacco, procede la manovra di sorpasso della Juve sul West Ham per Filip Kostic come anticipato sabato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) A metà strada tra centrocampo e attacco, procede la manovra di sorpasso dellasul West Ham per Filip Kostic come anticipato sabato...

Inter : Super assist del Toro e super gol di Barella da tutte le angolazioni ???? #ForzaInter - Inter : Non da meno l'assist di esterno del Toro ??? - sportli26181512 : L'assist del Barcellona per Depay: si può liberare a zero, la Juve ci pensa: A metà strada tra centrocampo e attacc… - Profilo3Marco : RT @Inter: Super assist del Toro e super gol di Barella da tutte le angolazioni ???? #ForzaInter - FanForFun : @CDTV126 @tottimitico @FinallyMichele Hai ragione, Dybala viene solo da una stagione con 39 partite giocate con 15… -