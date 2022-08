La donna picchiata dal datore di lavoro a Soverato per aver chiesto di essere pagata | VIDEO (Di mercoledì 3 agosto 2022) Voleva solamente ottenere quanto le spettava: quello stipendio per il lavoro svolto. Ma il suo datore di lavoro, al culmine della discussione e dopo aver parlato di “avvocati e carabinieri” ha deciso di passare alle mani aggredendola e colpendola ripetutamente. Questa scena è accaduta all’interno di un locale di Soverato Marina (sulla costa jonica calabrese) – dove la 25enne lavorava e aveva lavorato come lavapiatti – ed è stata immortalata dal telefono della vittima. Il VIDEO è stato condiviso da una pagina Facebook a tutela dei diritti dei lavoratori stranieri in Calabria, ma noi mostriamo l’estratto pubblicato dal quotidiano QuiCosenza con tutte le censure del caso. Soverato, donna picchiata dal datore di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Voleva solamente ottenere quanto le spettava: quello stipendio per ilsvolto. Ma il suodi, al culmine della discussione e dopoparlato di “avvocati e carabinieri” ha deciso di passare alle mani aggredendola e colpendola ripetutamente. Questa scena è accaduta all’interno di un locale diMarina (sulla costa jonica calabrese) – dove la 25enne lavorava e aveva lavorato come lavapiatti – ed è stata immortalata dal telefono della vittima. Ilè stato condiviso da una pagina Facebook a tutela dei diritti dei lavoratori stranieri in Calabria, ma noi mostriamo l’estratto pubblicato dal quotidiano QuiCosenza con tutte le censure del caso.daldi ...

