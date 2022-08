Grey’s Anatomy 19 senza Ellen Pompeo | lo stress test con Meredith solo part-time per capire se può funzionare

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Non sarà semplice assistere a19, o meglio, con una premolto limitata dell’attrice in scena. Ma chiaramente un ridimensionamento della sua prenella serie era ormai nell’aria e sembra ora trovare conferma nelle fonti di TvLine in merito al rinnovo imminente del suo contratto, a pochi giorni dall’inizio delle riprese. Secondo indiscrezioni raccolte dallaata specializzata,apparirà in una limitata quantità di episodi, pare soltanto 8, o addirittura di meno, su un totale di circa 20-23 episodi. Un modo perare19se ...