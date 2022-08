Gelmini: «L’alleanza con il Pd non cancella le differenze con la sinistra, è nato un nuovo bipolarismo» (Di mercoledì 3 agosto 2022) La ministra (ex Forza Italia, ora Azione con Carlo Calenda): «Io sono rimasta dov’ero, al centro. È Forza Italia che si è spostata a destra, facendo cadere il governo» Leggi su corriere (Di mercoledì 3 agosto 2022) La ministra (ex Forza Italia, ora Azione con Carlo Calenda): «Io sono rimasta dov’ero, al centro. È Forza Italia che si è spostata a destra, facendo cadere il governo»

Corriere : Gelmini: «L’alleanza con il Pd non cancella le differenze con la sinistra, è nato un nuovo bipolarismo» - GdB_it : Elezioni, Gelmini: «Bene l'alleanza con il Pd, in lista con Azione per l'agenda Draghi» - giannelio : Gelmini: «L’alleanza con il Pd non cancella le differenze con la sinistra, è nato un nuovo bipolarismo» - infoitinterno : Gelmini: «L’alleanza con il Pd non cancella le differenze con la sinistra, è nato un nuovo bipolarismo» - News24_it : Gelmini: «L’alleanza con il Pd non cancella le differenze con la sinistra, è nato un nuovo bipolarismo» - Corriere… -