Francesco Facchinetti | il cantante é sconvolto | La delusione è stata troppo grande

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Siamo abituati a vederesempre con il sorriso sulle labbra, ma questa volta non c’è nulla da scherzare. Il musicista é disperato, le immagini che pubblica lo “sconvolgono”.(fonte web)é nato a Milano nel 1980 da una famiglia che ha fatto della musica la sua ragione di vita. Il padre, infatti, é Robytastierista e frontman dei Pooh. La mamma, Rosaria Longoni, ela compagna delalla fine degli anni ’70. Roby, fino all’inizio degli anni ’70 era sposato con Mirella Costa, e dal loro matrimonio sono nate Alessandra e Valentina, due delle tre sorelle di. Roberto e Giulia, invece, altri fratelli del, sono figli ...

Marina61320377 : @LaVeritaWeb Forse intendeva Francesco Facchinetti. Molto poi probabile ed in linea con la sua testa da oliva - isa_0600 : RT @AleColumn99: Francesco Facchinetti - NicholasD_Altea : @contefiele @hipsterdelcazzo Luigi Sala > Francesco Facchinetti - contefiele : @hipsterdelcazzo Paese di Francesco Facchinetti, ricordiamo - lalafdrva : RT @itsimori: Francesco Facchinetti mio nuovo dio, TU INSIEME A MARC GENÈ E JEAN ALESI SEI IL NUOVO CAPO DEI LECLERCHINI -

... Lungomare Zara, GIULIANOVA (TE) Concerto: Carmen Consoli , ore 21.30, Chiostro di San, ... TERMOLI Concerto: Michele Bravi , ore 21.30, Piazza Teatro Tosti, ORTONA Concerto: Roby...Accompagnati dalla Sonata per arpeggione e pianoforte D 82 di Schubert è possibile ascoltare il Cardinale Angelo Scola e, la giornalista Monica Maggioni e Cleuza Ramos della ...ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ieri sera presso lo Stadio Fonte Dell ‘Olmo è stata inaugurata l’ottava edizione di “Emozioni in musica”, il noto festival della musica italiana che da diversi anni richiama nel ...Roseto degli Abruzzi. Note dalla costa teramana: Roby Facchinetti, Edonardo Bennato e Loredana Berté sono i protagonisti della settima edizione di "Emozioni in Musica", il festival-pop dedicato agli a ...