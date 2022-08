(Di mercoledì 3 agosto 2022) Una 35ennein vacanza ahato di essere stata vittima di unadi gruppo lo scorso fine settimana. Il fatto sarebbe avvenuto in un locale di Impruneta, località sulle colline intorno alla città d'arte toscana, dove la donna aveva trascorso la serata di venerdì. Per il fatto sono indagatepersone: a quanto si apprende, una di queste avrebbe registrato anche un filmato.

repubblica : 'Turista canadese stuprata all'Impruneta': quattro uomini accusati di violenza sessuale di gruppo [di Andrea Vivald… - Corriere : Firenze, turista canadese stuprata da quattro persone: violenza filmata con il telefonino - disinformate_it : RT @Corriere: Firenze, turista canadese stuprata da quattro persone: violenza filmata con il telefonino - SkyTG24 : Firenze, turista canadese denuncia violenza sessuale: quattro indagati - zazoomblog : Firenze choc turista denuncia: Stuprata da quattro uomini e filmata - #Firenze #turista #denuncia: #Stuprata -

LA NAZIONE

Unacanadese in vacanza aha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo . Il fatto sarebbe avvenuto in un locale di Impruneta, località sulle colline intorno ...DENUNCIA, STUPRATA DAL BRANCO VICINO ASecondo quanto emerge, gli uomini avrebbero approfittato dello stato di ebbrezza della 35enne. È stata la stessaa denunciare la ... Ragazza di 24 anni rapinata in strada a Firenze, fermato un uomo alle Cascine Una turista canadese in vacanza a Firenze ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo . Il fatto sarebbe avvenuto in un locale di ...I quattro sono accusati di aver abusato di una turista canadese di 35 anni. shadow. Violenza sessuale di gruppo e minorata difesa: è questa l’ipotesi di reato per la quale quattro persone… Leggi ...