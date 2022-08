**Elezioni: Bonelli, 'alleanza tecnica possibile con Conte come si è fatto con Calenda'** (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Né io né Fratoianni andiamo col Pd, noi abbiamo la nostra lista". Così Angelo Bonelli a Metropolis su Repubblica. "Per come è stata impostata ieri l'intesa Letta-Calenda potrebbe consentire un'intesa anche con M5S, un'intesa tecnica. Faccia parte di questa alleanza, con un'intesa tecnica, anche M5S così come lo fa Calenda". Così Angelo Bonelli a Metropolis su Repubblica.it. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Né io né Fratoianni andiamo col Pd, noi abbiamo la nostra lista". Così Angeloa Metropolis su Repubblica. "Perè stata impostata ieri l'intesa Letta-potrebbe consentire un'intesa anche con M5S, un'intesa. Faccia parte di questa, con un'intesa, anche M5S cosìlo fa". Così Angeloa Metropolis su Repubblica.it.

