(Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Il governo si avvia are ildellesui. In realtà, spieganodi governo all'Adnkronos, nel decreto atteso in Cdm domani laper tenere giù il prezzo di benzina e simili saràtaal 20 settembre, ma il ministro dell'Economia Daniele Franco, nella riunione di questa mattina a Palazzo Chigi, si è impegnato a emanare a breve un decreto ministeriale -le risorse dall'extragettito di agosto- che consentirà dire la misura suldei prezzi del carburante

colonnelloedi : La Germania ha bloccato da più di un mese la consegna di un pacchetto di aiuti da 9 miliardi di euro all'Ucraina, s… - GiovannaPalomb3 : @Giustinianorex @Tomerini63 @DAVIDPARENZO @IlnazionalistaD @Corriere Le fonti le fanno gli stessi scienziati che ha… - ONotknow : @boni_castellane @RaffaellaP6 La stimo molto, la leggo sempre con piacere su @LaVeritaWeb. Le chiedo un favore: se… - OttavioBrambil1 : @la_kuzzo Vediamo se lei è una giornalista: Le sue fonti indicano con certezza chi ha preteso,blindato il termovalo… - studio_pirola : Aiuti all'industria sostenibile: fino a € 150 mila alle imprese che hanno sostenuto spese in energia elettrica in l… -

Il Sannio Quotidiano

... la priorità dovrebbe essere la riduzione delle emissioni e l'ampliamento dellepulite. Il ... l'integrazione degli immigrati e la regolazione dei flussi attraversoumanitari. E con una ...Decreto, più fondi per siccità e autotrasporti. In arrivo 200 milioni per l'agricoltura, 150 andranno per i carburanti IL PROGETTOdel dicastero di Via XX Settembre spiegano che la crisi ... Dl aiuti: fonti, verso proroga taglio accise carburanti al 20/9, poi dm fino a metà ottobre Roma, 3 ago. (Adnkronos) – Il governo si avvia a prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino a metà ottobre. In realtà, spiegano fonti di governo all’Adnkronos, nel decreto atteso in Cdm doma ...L’AQUILA – Gli attivisti e i volontari di Legambiente, al seguito della storica campagna itinerante Goletta verde, hanno organizzato un flash mob sulla spiaggia della Madonnina a Pescara attirando l’a ...