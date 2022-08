Come si pronuncia De Ketelaere? Ce lo dice lui (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sull'account TikTok del Milan, ecco il nuovo acquisto Charles De Ketelaere: già, ma Come si pronuncia il nome del calciatore belga? Ce lo insegna ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sull'account TikTok del Milan, ecco il nuovo acquisto Charles De: già, masiil nome del calciatore belga? Ce lo insegna ...

GianniMagini : @GiovaQuez @radionowher Vedi, Giova, non è il tesserino o l'iscrizione ad un albo a fare di te un giornalista. Ma è… - Luxgraph : Come si pronuncia De Ketelaere? Il calciatore gioca su TikTok e lo dice lui #corriere #news #2022 #italy #world… - radionowher : Conte può non piacere come politico ma non per altro, specialmente quando ci sono milioni di persone con la stessa… - Numero6dl : @shardymusic @G_Cobianchi Ma certamente, nessuno prima di voi aveva mai fatto un video con un giocatore dal nome di… - The_Leegend99 : @deidesk Emblematico del problema ideologico nel nostro Paese è che figuri come Calenda e Brunetta possono andare i… -