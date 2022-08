Chiede di essere pagata: «Dove sono i miei soldi?». E il datore di lavoro la picchia a calci e pugni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si è presentata dal suo datore di lavoro, Chiedendo di essere pagata. Ma è stata aggredita, in una escalation di violenza, con calci e pugni. Il tutto, in diretta sui social. La denuncia social L’episodio è stato denunciato da una pagina Facebook, ‘Il pagamento? Poi vediamo – Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria’. Nel post si vede il video della diretta fatta dalla giovane donna, originaria dell’Africa, che si era presentata nella struttura balneare Dove lavora, Chiedendo al datore di lavoro: «Dove sono i miei soldi? Io da qui non me ne vado». Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook, l’episodio sarebbe avvenuto a ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si è presentata dal suodindo di. Ma è stata aggredita, in una escalation di violenza, con. Il tutto, in diretta sui social. La denuncia social L’episodio è stato denunciato da una pagina Facebook, ‘Il pagamento? Poi vediamo – Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria’. Nel post si vede il video della diretta fatta dalla giovane donna, originaria dell’Africa, che si era presentata nella struttura balnearelavora,ndo aldi: «? Io da qui non me ne vado». Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook, l’episodio sarebbe avvenuto a ...

petergomezblog : Soverato, chiede di essere pagata per il suo lavoro: titolare del ristorante la aggredisce con calci e schiaffi. Il… - repubblica : Soverato, chiede di essere pagata per il suo lavoro ma il datore la massacra di botte. Lei riprende tutto col cellu… - Corriere : Ragazza nigeriana chiede di essere pagata per il lavoro in spiaggia, il gestore la picchia: «Questa è casa mia» - ilrossonero94 : @raffaele2764 Il Sassuolo ne chiede 30, non 40. Comunque io non dico che sia un fenomeno, ma non riesco a capire pe… - marielSiviglia : Paragonare ha fatto un appello al presidente della repubblica italiana Sergio Mattarella: sostanzialmente chiede di… -