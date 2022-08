Canoa velocità, Mondiali 2022: Nicolae Craciun e Daniele Santini in finale nel C2 500 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ad Halifax (Canada) sono incominciati i Mondiali 2022 di Canoa velocità. Nella sessione mattutina della prima giornata di gare spazio per la Canoa velocità alle prime batterie di specialità olimpiche e non, e per la paraCanoa alle prime batterie delle specialità paralimpiche. Canoa VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel C2 500 maschile Nicolae Craciun e Daniele Santini iniziano al meglio la difesa del titolo iridato: serviva vincere per ottenere il passaggio diretto alla finale A e così fanno gli azzurri nella seconda serie. Il crono di 1:42.75, inoltre, è il quarto assoluto delle batterie. Nel K4 500 femminile Susanna Cicali, Mathilde Rosa, Cristina Petracca ed Agata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ad Halifax (Canada) sono incominciati idi. Nella sessione mattutina della prima giornata di gare spazio per laalle prime batterie di specialità olimpiche e non, e per la paraalle prime batterie delle specialità paralimpiche.VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel C2 500 maschileiniziano al meglio la difesa del titolo iridato: serviva vincere per ottenere il passaggio diretto allaA e così fanno gli azzurri nella seconda serie. Il crono di 1:42.75, inoltre, è il quarto assoluto delle batterie. Nel K4 500 femminile Susanna Cicali, Mathilde Rosa, Cristina Petracca ed Agata ...

