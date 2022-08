Bonus e interventi su stipendi e pensioni: "Poco più di un'elemosina" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Taglio del cuneo all'1,8%, dal primo luglio a fine anno, dunque, un punto in più; anticipo di tre mesi della rivalutazione delle pensioni, con assegni che salgono del 2% a partire da ottobre; confermato l'intervento di decontribuzione... Leggi su europa.today (Di mercoledì 3 agosto 2022) Taglio del cuneo all'1,8%, dal primo luglio a fine anno, dunque, un punto in più; anticipo di tre mesi della rivalutazione delle, con assegni che salgono del 2% a partire da ottobre; confermato l'intervento di decontribuzione...

PalermoToday : Bonus e interventi su stipendi e pensioni: 'Poco più di un'elemosina' - telodogratis : Bonus e interventi su stipendi e pensioni: tutte le novità del decreto aiuti - stefanoarmellin : RT @LiciaRonzulli: A causa del #RedditodiCittadinanza, molti giovani preferiscono non lavorare. Non è questa la ricetta per aiutarli, fatta… - geometrablog : RT @ACCAsoftware: #DecretoAiuti e nuova definizione di ristrutturazione edilizia: più spazio ai bonus edilizi per interventi di demolizione… - DMarchisella : RT @LiciaRonzulli: A causa del #RedditodiCittadinanza, molti giovani preferiscono non lavorare. Non è questa la ricetta per aiutarli, fatta… -