Bce | Fitch | Tpi può ridurre rischi sostenibilità debito ma non mette tetto a rendimenti

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - I dettagli sul Tpi, il nuovo strumento anti-frammentazione della Bce, sembrano confermare "l'opinione iniziale che potrebbeper ladel" in una fase di aumento dei tassi: tuttavia, spiega l'agenziain un commento, questo 'scudo' non indica "unper i rating sovrani". Per questo, si sottolinea, "prevediamo che iobbligazionari nel periodo 2022-24 saranno ancora molto più elevati rispetto al periodo dal 2015. Ciò si tradurrà in pagamenti di interessi più elevati nel tempo, aumentando le tensioni fiscali nei titoli sovrani ad altodella zona euro" come quelli italiani. Il TPI - ricorda- "non è l'unico strumento della BCE per affrontare i ...

