Abusi su fratellini | la denuncia contro il baby sitter | orrore inaudito

ilmessaggero.it

Tutto grazie al gesto esasperato del ragazzo, che appena maggiorenne, si è presentato nella caserma dei carabinieri e ha denunciato gli anni disubiti da lui e dalla sua sorellina, tredicenne.Vittima di, Sadie dedica la sua esistenza ad aiutare le donne a liberarsi dagli... Sarah e Daniel, dueebrei, vengono aiutati a fuggire in Svezia da Gerda e Otto, che li trovano ... Roma, fratellini abusati per anni dallo zio: «I nostri genitori ci lasciavano da lui» Fratello e sorella, mano nella mano. E un incubo tenuto a lungo segreto. I due si sono presentati in caserma e hanno raccontato ai carabinieri della stazione di Casalbertone gli abusi sessuali subiti.Le violenze sarebbero avvenute, in più occasioni, quando anche il ragazzo era minorenne. I carabinieri hanno sentito le presunte vittime in audizione protetta ...