Real Madrid - Juventus | ragnatela di passaggi dei blancos | per oltre 1 minuto i bianconeri non toccano palla

tancredipalmeri : Juventus letteralmente messa in mezzo dal palleggio del Real Madrid: ogni singolo giocatore partecipa al possesso… - juventusfc : 19' | Real Madrid in vantaggio, su calcio di rigore perfetto di Benzema. Peccato, la Juve nei primi minuti si era… - juventusfc : Di corsa verso il Real Madrid ?? Mattinata di allenamento a Los Angeles ???? #JuveOnTheRoad - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Juve - #RealMadrid: #Allegri e #Ancelotti vincono insieme grazie alla cavalla #RealCecile - cmdotcom : #Juve - #RealMadrid: #Allegri e #Ancelotti vincono insieme grazie alla cavalla #RealCecile -

Corriere dello Sport

di Paolo Tomaselli Gli allenatori di Juventus epossiedono il 15% e il 50% diCecile che ha trionfato a Dieppe, in Francia, al Prix Style Vendome Massimiliano Allegri ha trovato il modo più rapido per vincere con Carlo Ancelotti, ...In un video che sta spopolando sui social di un tifoso dei blancos, si vedono i ragazzi di Ancelotti che fanno partire una ragnatela di passaggi e per oltre un minuto non fanno toccare palla ai rivali. Borja Mayoral saluta il Real Madrid: va al Getafe a titolo definitivo In un video che sta spopolando sui social di un tifoso dei blancos, si vedono i ragazzi di Ancelotti che fanno partire una ragnatela di passaggi ...Bremer, stile da applausi. Rivoluzione tattica e Global Juve: è un buon inizio. Aspettando Vlahovic (di Fabio Riva) Bonucci capitano 8+ Parole da vero leader nella prima intervista da erede di Giorgio ...