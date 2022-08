Programma Centrodestra, "Flat Tax per tutti, lavoratori e società" (Di martedì 2 agosto 2022) Intervista di Affaritaliani.it al senatore leghista Armando Siri, che sta lavorando al tavolo del Programma del Centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre. Quali saranno i punti chiave del Programma elettorale del Centrodestra? "Meno tasse, più lavoro, meno burocrazia, più sicurezza... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 2 agosto 2022) Intervista di Affaritaliani.it al senatore leghista Armando Siri, che sta lavorando al tavolo deldelin vista delle elezioni del 25 settembre. Quali saranno i punti chiave delelettorale del? "Meno tasse, più lavoro, meno burocrazia, più sicurezza... Segui su affaritaliani.it

LiciaRonzulli : In giro per il Paese, per incontrare i tantissimi #italiani che ci sostengono. Il #CentroDestra è unito e sta lavo… - LaVeritaWeb : Chi vuol governare faccia proposte sui temi chiave. Il Pd sposterà la campagna elettorale su atlantismo e guerra. S… - berlusconi : Non giusta la descrizione del centrodestra concentrato su problemi interni. Vedo una coalizione compatta, che sta m… - La7tv : #lariachetira @LucioMalan (Fratelli d'Italia): 'Le alleanze di centrosinistra non dipendono da noi, vedremo quello… - LLC0429 : @La_manina__ Io sono del Sud e a favore della trasformazione dell’Italia in una Repubblica Federale. L’autonomia d… -