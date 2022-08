Pirola dà appuntamento ai tifosi | “Dobbiamo puntare il più in alto possibile”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Salito in Serie A con il Monza, Lorenzonel massimo campionato indosserà invece la maglia della Salernitana. Il difensore prelevato in prestito dall’Inter è uno dei volti nuovi a disposizione di Davide Nicola. Il 20enne originario di Carate Brianza ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del suo nuovo club: “Le sensazioni sono bellissime e positive, le ho avvertite fin da quando sono stato a Salerno per le visite mediche. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Sono contento di potermi giocare le mie chance con una società che mi ha voluto fortemente“. Il primo obiettivo sarà quello di non far rimpiangere l’infortunato Lovato: “Con Matteo ho un bellissimo rapporto, siamo insieme in Nazionale da due anni. Per noi giovani avere compagni con maggiore esperienza sicuramente un aiuto, ...