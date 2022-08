Musetti: «Gioco il rovescio a una mano da quando avevo 9 anni: piaceva a mio padre e mi è venuto spontaneo» (Di martedì 2 agosto 2022) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a Lorenzo Musetti. A luglio ha vinto l’Atp 500 di Amburgo battendo Alcaraz. Come si batte il numero 4 del mondo al terzo set dopo essersi fatto annullare cinque match point nel secondo? «Evolvendosi, crescendo, con una combinazione di lavoro e fortuna. Nel mio caso è stato un percorso graduale, però sentivo che il botto era nell’aria. Doveva esserci una prima volta anche per me: è arrivata ad Amburgo, con Alcaraz che fuori dal campo è anche un amico, giocando la partita più bella della mia carriera». Ha dedicato la vittoria alla nonna Maria. «Nel suo scantinato, a Carrara, è cominciato tutto. C’era uno spazio ampio, dove non correvo il rischio di fare danni con la pallina. Il mio primo maestro è stato il muro di nonna Maria, che di fronte alla dedica si è commossa. Ho perso il conto delle ore che ho passato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a Lorenzo. A luglio ha vinto l’Atp 500 di Amburgo battendo Alcaraz. Come si batte il numero 4 del mondo al terzo set dopo essersi fatto annullare cinque match point nel secondo? «Evolvendosi, crescendo, con una combinazione di lavoro e fortuna. Nel mio caso è stato un percorso graduale, però sentivo che il botto era nell’aria. Doveva esserci una prima volta anche per me: è arrivata ad Amburgo, con Alcaraz che fuori dal campo è anche un amico, giocando la partita più bella della mia carriera». Ha dedicato la vittoria alla nonna Maria. «Nel suo scantinato, a Carrara, è cominciato tutto. C’era uno spazio ampio, dove non correvo il rischio di fare dcon la pallina. Il mio primo maestro è stato il muro di nonna Maria, che di fronte alla dedica si è commossa. Ho perso il conto delle ore che ho passato ...

