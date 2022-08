Lazio, serve ancora vendere: Lotito cerca di fare cassa con gli esuberi (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA - Claudio Lotito in questa calda estate ha speso circa 44 milioni di euro per la sua Lazio. Ora il patron è concentrato sulle cessioni, cercherà di fare cassa vendendo qualche esubero. Ci è già ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA - Claudioin questa calda estate ha speso circa 44 milioni di euro per la sua. Ora il patron è concentrato sulle cessioni, cercherà divendendo qualche esubero. Ci è già ...

